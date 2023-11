– Pavens tilstand er god og stabil. Han har ikke feber, og åndedrettet er klart i bedring, sier Vatikanets talsmann Matteo Bruni.

Lørdag avlyste paven alle planlagte aktiviteter etter at det ble konstatert at han hadde lettere symptomer på influensa. Men en CT-scan viste at det ikke var snakk om komplikasjoner eller lungebetennelse.

På grunn av helsetilstanden ble pavens ukentlige Angelus-bønn framført hjemmefra og vist på skjerm i stedet for fra et vindu med utsyn til Petersplassen.