Speaker Moses Wentang'ula mener de folkevalgte må overholde nasjonalforsamlingens kleskode og kom tirsdag med kraftig kritikk av «fremvoksende motetrender som truer den etablerte parlamentariske kleskoden».

Han sa blant annet at den såkalte Kaunda-drakten som ble gjort populær av Zambias avdøde president Kenneth Kaunda, et antrekk i safaristil, er forbudt, i tillegg til «tradisjonelle og kulturelle antrekk».

Kenyas president William Ruto bruker ofte skreddersydde og formelle dresser, men Kaunda-drakten er hans foretrukne antrekk. Det var en slik han hadde på seg da britiske kong Charles besøkte landet tidligere i november.

Wentang'ula mener kun frakk, slips, lagermet skjorte, lange bukser, sokker og sko eller uniform er å anse som et anstendig antrekk for menn i nasjonalforsamlingen.

Wentang'ula sa videre at flere folkevalgte hadde kontaktet ham for å klage over hvordan enkelte kollegaer går kledd på jobb.

– Jeg har sett folkevalgte på TV som ser ut som pøbler. Standarder for anstendighet må oppholdes i nasjonalforsamlingen, sa han til lokale medier.