Dette var sivile mennesker som mistet livet da gruppen forsøkte å ta kontroll over landsbyen Djibo, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, som kaller angrepet for en krigsforbrytelse.

– Overlagte drap på sivile og mennesker som ikke tar del i fiendtlighetene, er en krigsforbrytelse, sier talsperson Seif Magango.

Videre sier han at 42 mennesker ble såret i angrepet, og at flyktningleirer ble satt fyr på.

Angrepet førte til ett av de største sammenstøtene de siste årene i Burkina Faso, et vestafrikansk land der grupper med koblinger til al-Qaida og IS forsøker å ta kontrollen.

Djibo ligger nær grensen til Mali og har vært beleiret av en opprørsgruppe i mer enn et år. Det har tidvis vært vanskelig for menneskene som bor der, å få tak i nødvendige varer.

Rundt halvparten av Burkina Fasos territorium er utenfor myndighetenes kontroll. Opprørsgrupper har angrepet flere områder i landet og drept tusenvis. Mer enn to millioner mennesker er drevet på flukt.