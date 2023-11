USAs president Joe Bidens administrasjon har gitt Israel beskjed om at landet må unngå «ytterligere betydelig forflytning» av palestinske sivile sør på Gazastripen hvis de israelske styrkene gjenopptar bakkeoffensiven. Det uttaler høytstående amerikanske tjenestefolk i Det hvite hus.

Biden-administrasjonen har overfor Israel understreket at de israelske styrkene må operere med langt større presisjon sør på Gazastripen enn det de gjorde på den nordlige delen av Gazastripen, sier de.

I en separat uttalelse sier USAs nasjonale sikkerhetsråds talsmann John Kirby at israelske myndigheter har vært lydhøre for dette budskapet.

– Nå har man flere hundretusener mennesker sør på Gazastripen og som ikke var der før de israelske styrkene gikk inn i Gaza by, sier Kirby.

– Og dermed tillegges Israel enda større byrde ved at de må forsikre seg om at de har tatt ordentlig høyde for de ytterligere uskyldige livene som nå er sør på Gazastripen, når operasjonene starter opp der, sier han.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har slått fast at de israelske soldatene skal gjenoppta militæroperasjonen mot Hamas når den midlertidige våpenhvilen er avsluttet.