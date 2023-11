Rundt 100 sivile demonstranter ble skutt og drept av sikkerhetsstyrker under protestene i hovedstaden, som brøt ut mot slutten av 2013. Maidan-protestene førte til slutt til at den prorussiske presidenten Viktor Janukovitsj ble avsatt.

– Den første seieren i dagens krig fant sted. En seier mot likegyldighet. En seier som kom fra mot, sier Zelenskyj i en uttalelse tirsdag for å markere at det er ti år siden den flere måneder lange protestbevegelsen.

Det var da Janukovitsj skrotet en handelsavtale med EU at protestene brøt ut, og det utløste også en separatistkonflikt øst i Ukraina. Zelenskyj berømmet i uttalelsen sin landets framgang mot EU-medlemskap siden Russlands invasjon i fjor.

– År etter år, steg for steg, gjør vi vårt beste for å sikre at vår stjerne skinner i stjernesirkelen på EU-flagget, som symboliserer et samlet europeisk folk. Ukrainas stjerne, sier han.