Forholdet mellom Israel og Sør-Afrika har kjølnet kraftig som følge av Israels krigføring på Gazastripen. President Cyril Ramaphosa har anklaget Israel for krigsforbrytelser og folkemord i Gaza, og mange tar nå til orde for å stenge Israels ambassade.

Mandag besluttet Israel å hente sin ambassadør hjem.

– Som følge av de siste sørafrikanske uttalelsene har Israels ambassadør til Pretoria blitt kalt tilbake til Jerusalem for konsultasjoner, skriver Israels utenriksdepartement på X, tidligere Twitter.

Sør-Afrikas nasjonalforsamling skal stemme over et forslag om å stenge den israelske ambassaden og bryte alle bånd til Israel inntil en våpenhvile er på plass på Gazastripen. Forslaget er fremmet av et venstreorientert opposisjonsparti, men har støtte fra regjeringspartiet ANC og flere andre mindre partier.

I forrige uke kunngjorde regjeringen at de har bedt Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om å etterforske Israels «folkemord» i Gaza. Mandag ba regjeringen ICC om å utstede en arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu.