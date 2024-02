Ifølge WHO er nå til sammen 32 kritisk syke pasienter, deriblant flere barn, evakuert fra det beleirede sykehuset.

Men det pågår forsøk på å få evakuert enda flere, opplyser organisasjonen tirsdag.

– WHO frykter for sikkerheten til pasientene og helsepersonellet som fortsatt befinner seg på sykehuset. Ytterligere hindring av livgivende behandling av syke og sårede kan føre til flere dødsfall, skriver WHO på X/Twitter tirsdag.

Sykehuset i Khan Younis er ifølge palestinske helsemyndigheter satt ut av drift, og helsearbeiderne der har lite å hjelpe de gjenværende pasientene med.

Israelske styrker omringer sykehuset og har i to døgn nektet helsearbeidere å evakuere kritisk syke pasienter, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).