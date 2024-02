– Enhver sykdom bringer familier tettere sammen, sier prinsen i et intervju med ABC News.

Prins Harry, som bor i USA sammen med hertuginne Meghan og barna, har hatt et anstrengt forhold til resten av den britiske kongefamilien. Men etter at farens kreftdiagnose ble kjent forrige mandag, dro han hjem på et besøk.

– Jeg elsker familien min. Jeg er takknemlig for at jeg kunne sette meg på et fly og møte ham og tilbringe tid med ham.

På spørsmål om sykdom kan ha en samlende effekt på familier, og om det også gjelder kongefamilien, svarer han:

– Ja, jeg er sikker på det. Jeg ser det daglig på alle slags familier. Styrken i samholdet til familier.

Prins Harry og kona er for tiden i Canada i forbindelse med et idrettsarrangement for sårede krigsveteraner.

Mandag i forrige uke ble det kjent at 75 år gamle kong Charles har kreft. Dette ble oppdaget da han fikk behandling for en forstørret prostata i januar, men er ikke prostatakreft. Det er ikke kjent hva slags kreftdiagnose kongen har.