På et møte mellom de to utenriksministrene på sidelinjen av sikkerhetskonferansen i München lørdag insisterte Wang på at de ikke forsyner Russland med våpen under den pågående krigen.

– Kina benytter seg ikke av situasjonen og selger ikke dødelige våpen til konfliktområder eller parter som er i konflikt, sa Wang ifølge en pressemelding fra Kinas utenriksdepartement søndag.