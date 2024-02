Overfor nyhetsbyrået Reuters tar de to kildene forbehold om at Hizbollah bare vil slutte å angripe Israel fra Libanon, dersom Israel stanser sine angrep over grensen.

Hamas vurderer nå et forslag om en 40 dager lang våpenhvile. Det vil i så fall være den lengste pausen i krisen, som snart har vart i fem måneder.

– I det øyeblikket Hamas kunngjør at de godkjenner en våpenhvilen og en våpenhvile blir erklært, vil Hizbollah slutte seg til den og stanse sine operasjoner umiddelbart, slik de gjorde sist, sier en av kildene, som står den militante gruppen.

Da Hamas og Israel inngikk en midlertidig våpenhvile i november for å utveksle fanger og gisler, ble det også en rolig uke langs grensen mellom Israel og Libanon.

Hizbollah regnes som alliert med Hamas og har utført angrep mot Nord-Israel nesten daglig siden 8. oktober, dagen etter Hamas-angrepet på Israel som utløste krigen på Gazastripen.