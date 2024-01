Ifølge FN sulter én av fire av Gazas innbyggere. Tirsdag kom WFP med en ny advarsel om at det fortsatt er risiko for at det bryter ut hungersnød i deler av Gaza.

Hungersnød innebærer katastrofal matmangel som fører til utbredt underernæring og at mennesker blir syke og dør av sult.