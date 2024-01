Samtidig er det blitt kjent at lederne for DeSantis' politiske handlingskomité (den såkalte super PAC) har gjennomført en ny runde med oppsigelser i staben.

Begge disse hendelsene blir ifølge AP sett på som tegn på at DeSantis har stadig mindre spillerom og færre ressurser i kampen for å bli det republikanske partiets presidentkandidat.

Dette betyr ikke at DeSantis vil hoppe over New Hampshire helt og fullt, men at han anser muligheten for å styrke sitt kandidatur er vesentlig bedre ved å slå utfordreren Haley i hennes hjemstat, der nominasjonsvalget skal holdes om en måneds tid.

Nominasjonsvalget i New Hampshire holdes tirsdag 23. januar.

Strategiske valg

Disse vurderingene som er gjort i kampanjens indre sirkler, blir formidlet til AP av en av lederne. Vedkommende vil ikke bli identifisert da opplysningene er av fortrolig art.

DeSantis' super PAC, med navnet Never Back Down, har allerede overført mange kampanjemedarbeidere fra Iowa til de neste statene som i tur og orden skal ha nominasjonsvalg. Mange andre er oppsagt.

Disse strategiske valgene viser ifølge nyhetsbyrået AP hans svake og utsatte posisjon i kampen om partiet på landsmøtet til sommeren. DeSantis kom på andre plass i Iowa mandag, men lå likevel milevis bak tidligere president Donald Trump. DeSantis hadde gjort Iowa til en nøkkelstat i forsøket på å nå Det hvite hus, men ble slått av Trump med 30 prosentpoeng. Haley kom inn 2 prosentpoeng bak DeSantis.

Åpent i New Hampshire

Trump synes å feste grepet om nominasjonen, men resultatet i New Hampshire er ikke selvsagt. En måling som CNN og universitet i delstaten utførte tidligere i måneden, viste at fire av ti republikanske velgere foretrekker Trump, mens rundt tre av ti gikk for Haley.

Rivalene til DeSantis synes å nyte meldingene om hans problemer.

– Er DeSantis fortsatt med i kappløpet? spurte Trumps pressetalsmann Steven Cheung spydig. Haleys talskvinne Olivia Perez-Cubas sa at South Carolina er en strålende stat og hun håpet at de overførte medarbeiderne til DeSantis får en strålende ferie der.

Lederen for DeSantis' super PAC, Scott Wagner, sier at Never Back Down har planlagt en rekke arrangementer i New Hampshire, South Carolina og andre kommende stater for å mobilisere grasrota. Han demper inntrykket av at New Hampshire anses for tapt og gir uttrykk for at det snarere er en strategisk omplassering av mannskaper for å fremme kandidaturet til guvernør DeSantis, som han omtaler som «den meste effektive konservative lederen i denne valgprosessen».

Hard kamp bak Trump

Ved å sette alle kluter inn i South Carolina forsøker DeSantis og hans kampanje å dra fordel av det som antas å være Haleys svake stilling i sin egen hjemstat. Lederne for Florida-guvernørens kampanje tror at Haley kan bli tvunget til å kaste kortene dersom hun kommer som nummer tre i South Carolina.

Trump ligger langt foran dem begge på målingene, men et godt resultatet i denne delstaten blir av kampanjeledelsen sett på som en god anledning for DeSantis til å framstå som et troverdig alternativ til den forrige presidenten i ukene fram mot super-tirsdag 5. mars, da en rekke stater holder nominasjonsvalg samtidig.

Haley har stått på i New Hampshire hele denne uken, bortsett fra et kort avbrekk for å besøke sin syke far i South Carolina. Hun kjører et forsiktig og kontrollert løp, med få spørsmål fra salen og pressen. Hun har erklært at hun vil ikke delta i debatter med andre enn Trump og president Joe Biden. Begge planlagte debatter i New Hampshire ble derfor avlyst.

DeSantis har selv ikke kommentert meldinger om oppsigelser og lite penger. Han hilste og snakket seg onsdag gjennom kystbyen Hampton, der strandbarer og suvenirbutikker var begravet i snøfonner.