– Israelske angrep rettet mot en base som tilhører Hizbollah og Irans revolusjonsgarde, drepte seks mennesker, inkludert proiranske krigere, sier Rami Abdulrahman, direktør for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) i en uttalelse.

Han la til at det ikke er klart om det er sivile blant de drepte.

Irans ambassadør i Syria sier imidlertid ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasmin det ikke var en iransk base angrepet traff, og at det ikke er iranere blant de drepte.

Tidligere ble det av lokale medier meldt om flere eksplosjoner mandag i nærheten av Sayida Zeinab-helligdommen like utenfor Damaskus i Syria. Iranske statlige medier meldte om to drepte og flere sårede.

En kilde i en iranskstøttet regional allianse sa til Reuters at det var snakk om et angrep mot et oppholdssted for medlemmer av Irans revolusjonsgarde.

Syriske myndigheter eller statlige medier har foreløpig ikke kommentert eksplosjonene. En talsperson for Israels militære ville heller ikke gi Reuters noen kommentar.

Sayida Zeinab ligger rundt 10 kilometer sør for den syriske hovedstaden.