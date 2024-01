– Det kommer ikke til å være aktuelt å diskutere noen krav til selve medlemskapet, sier han til TV4.

Derimot vil det være aktuelt å snakke om hvordan man best kan samarbeide innad i Nato, for eksempel når det gjelder fly og luftoperasjoner, sier Kristersson.

Ungarn er eneste land som ikke har ratifisert Nato-søknaden til Sverige.

Landets nasjonalforsamling har vinterfri fram til 26. februar, men representantene kan kalles inn før dette. Torsdag sa lederen av nasjonalforsamlingen at det er lite sannsynlig.

Kristersson tar imidlertid det hele med stoisk ro.

– Jeg tar til etterretning at Viktor Orban så sent som for noen dager siden bekreftet at de vil ratifisere Sverige.