Mandag var Polens statsminister Donald Tusk i møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv.

Tusk viste til at de to landene deler syn på grenseproblematikken som har bremset opp varehandelen.

Mandagens møte er ment for å bedre forholdet mellom de to nabolandene etter at det har surnet som følge av økonomiske problemer som mange polakker opplever i kjølvannet av krigen.

Polske lastebilsjåfører har blant annet blokkert grensen mellom de to landene i protest mot at ukrainske lastebilsjåfører har fri tilgang til EU fram til 1. mars.

– Vi diskuterte at alle kritiske problemer kan løses på regjeringsnivå, og dette arbeidet vil settes i gang snarlig, sa Zelenskyj i etterkant av møtet.