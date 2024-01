Blant annet uttaler FN-domstolen at Israel må hindre direkte oppfordringer til folkemord. I tilfeller der dette likevel skjer, må de skyldige straffes.

Videre må Israel sikre bevis som er relevante for vurderingen av anklagene om folkemord. Innen en måned må Israel rapportere til domstolen i Haag i Nederland.

Kjennelsen medfører folkerettslige forpliktelser for Israel, fastslår domstolen. Den gir Israel ordre om å gjøre alt som står i landets makt for å unngå at landets soldater begår folkemord på Gazastripen.

FN-domstolen har imidlertid ingen makt til å håndheve sine egne pålegg. Om Israel vil rette seg etter ordrene fra Haag, er dermed et åpent spørsmål.