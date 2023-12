Angrepet fant sted i byen Rask natt til fredag, melder landets statskontrollerte TV-kanal.

Ifølge viseguvernøren i provinsen Sistan og Balutsjistan ble flere av angriperne drept i en skuddveksling.

Et flertall av innbyggerne i området tilhører landets sunnimuslimske minoritet, og separatister har lenge kjempet for å løsrive regionen fra resten av Iran, som styres av et sjiamuslimsk prestestyre.