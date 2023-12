Regjeringspartiet SNS og president Aleksandar Vucic gikk seirende ut av valget natt til mandag. De anklages av opposisjonen for blant annet kjøp av stemmer.

– Valgdagen gikk rolig for seg, men var preget av enkelte tilfeller av vold, uregelmessigheter i saksbehandlingen og hyppige beskyldninger om organisering og bussing av velgere for å støtte regjeringspartiet i lokalvalgene, sier observatørene, som inkluderer representanter for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

– Det ble observert flere tilfeller av alvorlige uregelmessigheter, blant annet kjøp av stemmer og fylling av valgurner, legger de til.

SNS ligger an til å kunne få et rent flertall i nasjonalforsamlingen. Da halvparten av stemmene var telt, hadde partiet fått 47 prosent av stemmene. Endelige resultater er ventet sent mandag kveld.