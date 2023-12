Det sier utenriksminister Sergej Lavrov i et intervju med det statlige nyhetsbyrået Ria søndag.

– Den russiske føderasjonens domstoler har allerede dømt over 200 representanter for ukrainske væpnede styrker til lange fengselsstraffer for å ha begått grusomheter, sier han.

Ukraina og Russland skylder på hverandre for å ha begått flere grusomheter i krigen.

FN har funnet bevis for krigsforbrytelser og brudd på menneskerettighetene, begått av russiske myndigheter, blant annet tortur, voldtekt og deportasjon av barn.

FN har også funnet flere tilfeller der ukrainske myndigheter har begått brudd på menneskerettighetene, i saker der Ukraina anklager folk for å ha samarbeidet med russiske myndigheter.