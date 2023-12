Ifølge det lokale politiet ble det først funnet 39 pakker nær Magenta Beach, nord for Sydney, fredag. Hver av pakkene veide omtrent 1 kilo. Siden har ytterligere 85 lignende pakker blitt funnet i delstaten New South Wales.

Funnene har blitt gjort langs omtrent 80 kilometer av den australske østkysten, ifølge delstatspolitiet. Til sammen skal pakkene inneholde rundt 120 kilo kokain.

– Etterforskere finkjemmer nå strendene og kystlinjen for å finne ytterligere pakker og jobber bak kulissene for å sørge for at vi finner de skyldige og holder dem ansvarlig, sier Jason Weinstein ved delstatspolitiet i New South Wales i en uttalelse.