– Militæret er i svært høy beredskap på alle arenaer, både i forsvar og angrep. Vi er svært godt forberedt på ethvert scenario, sier IDF-talsperson Daniel Hagari.

Tirsdag ble Hamas-nestleder Saleh al-Arouri og ytterligere to Hamas-topper drept i et droneangrep mot et Hamas-kontor i den libanesiske hovedstaden Beirut.

Hamas anklager Israel står bak angrepet.

Israel har så langt ikke kommentert angrepet, men Mark Regev, som er rådgiver for Israels statsminister Benjamin Netanyahu, sier at Israel ikke tar på seg ansvaret.

Totalt ble seks personer drept i angrepet.