Ifølge det israelske militæret (IDF) har israelske gisler blitt holdt i tunnelnettverket under Khan Younis. De anklager Hamas for å ha brukt store pengesummer på å bygge tunneler i stedet for å la pengene gå til befolkningen.

– Det er anslått at millioner av shekel er blitt investert på å grave ut tunnelen og utstyre den med ventilasjon, elektrisitet, vann og avløp, uttaler IDF.

Mange av tunnelene ligger langt under bakken for å motstå Israels bomber. Tidligere denne uken sa Israel at de skulle angripe med færre luftangrep og flere bakkeangrep.