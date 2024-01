– Jeg jobber ut fra at vi vil ha valg i andre halvdel av dette året, sier Sunak under et besøk til Mansfield i England.

Det er fortsatt uklart hvilken dato valget kommer til å finne sted. Siste frist er tidlig i 2025.

Det konservative regjeringspartiet ligger langt bak Labour på målingene, og ventes å slite med å vinne.

– Jeg vil fortsette, styre økonomien godt og kutte i folks skatter … Jeg har mye å drive med, sa Sunak.

Samme dag talte Labour-leder Keir Starmer til britiske velgere der han ba dem kaste dagens Tory-regjering og forklarte hvordan hans partis politikk vil bidra til å forandre Storbritannia til det bedre.

– Dette er deres år. Sjansen til å endre vårt lands framtid ligger i deres hender, sa Starmer.

Labour har ledet på meningsmålinger i lang tid mens den konservative regjeringen har vært preget av en rekke skandaler, blant annet de fire statsministerbyttene på seks år og partygate under pandemien.