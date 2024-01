Christie kunngjorde avgjørelsen på et arrangement i New Hampshire onsdag.

– Målet mitt har aldri vært å bare være en stemme mot hatet og spliden og den egoismen som har preget partiet vårt under Donald Trump, sa han.

– Jeg har alltid sagt at hvis det kom et tidspunkt i dette valgkampen hvor jeg ikke kunne se en vei for å nå det målet, så ville jeg slutte. Og i kveld det er klart for meg at det ikke er noe mulighet til å vinne nominasjonen, og det er grunnen til at jeg avslutter presidentvalgkampen min i kveld, fortsetter han.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters hadde han støtte fra kun 2 prosent av republikanske velgere på landsbasis. I den samme målingen får tidligere president Donald Trump en oppslutning på 49 prosent.

Christies avgjørelse kan hjelpe de andre kandidatene Nikki Haley og Ron DeSantis, som i målingen får oppslutning på henholdsvis 12 og 11 prosent.