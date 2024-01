I tillegg til Storbritannia er det stort sett land langs Natos yttergrense i øst som i fjor nådde 2-prosentmålet, viser oversikten fra Ifo-instituttet i München. De resterende ni landene er nykommeren Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og Hellas.

Norge har i statsbudsjettet for 2024 satt av 90,8 milliarder kroner til forsvarsbudsjettet – noe som utgjør 1,8 prosent av anslått BNP.

Rapporten påpeker at Estland og Litauen i tillegg har en sterk offentlig økonomi og oppfyller EUs såkalte Maastricht-kriterier for eurolandene. Det vil si at gjelden er under 60 prosent av BNP, og at statsbudsjettet ikke har et underskudd på mer enn 3 prosent av BNP.

Spania og Italia oppnår verken Natos forsvarsbudsjettmål eller de økonomiske kriteriene i Maastricht-avtalen.

Rapporten ser ikke på USA, men påpeker at landet står for 70 prosent av Natos forsvarsutgifter. I åsrapporten til Nato-sjef Jens Stoltenberg i fjor står det at USA brukte 3,5 prosent av BNP på forsvar i 2022.