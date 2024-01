– Det kinesiske folkets frigjøringshær opprettholder høy årvåkenhet til enhver tid og vil iverksette alle nødvendige tiltak for å knuse alle former for forsøk på Taiwans uavhengighet, sier talsperson Zhang Xiaogang i Kinas forsvarsdepartement.

De siste ukene har Kina vist militære muskler ved å sende krigsskip og jagerfly til Taiwanstredet nærmest hver eneste dag. Samtidig har myndighetene i Beijing svartmalt regjeringspartiets presidentkandidat Lai Ching-te, også kjent som William Lai.

Han er ifølge Kina en sta separatist som truer freden i regionen hvis han vinner valget. Det har levnet lite tvil om at Kina håper på seier for opposisjonens kandidat.