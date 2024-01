Anslagsvis 3000 traktorer og 2000 lastebiler tas i bruk i protesten.

Ifølge landets politi er trafikken lammet i nærheten av Brandenburger Tor.

Bøndene krever at regjeringen skal skrinlegge subsidiekuttene. Det største konflikttemaet er avgiftene på diesel for landbruket.

Regjeringen har allerede droppet noen av de planlagte kuttene, men landbruksorganisasjonen DBV mener alle endringene må skrotes.

– Bønder kommer til å dø ut, sier en jordbruker som nyhetsbyrået Reuters har snakket med.

Finansminister Christian Lindner skal tale for bøndene på en scene foran Brandenburger Tor. Der skal også medlemmer fra partiene i regjeringen møte bønder for debatt.

Seg imellom er regjeringspartiene uenige om hva som er riktig medisin i landbrukspolitikken. Landbruksminister Cem Özdemir i De grønne har foreslått å øke subsidiene for god dyrevelferd. Mange av politikerne i Olaf Scholz' sosialdemokratiske parti ønsker at bøndene skal få mer penger for varene de produserer. Finansminister Lindners parti, det høyreliberale FDP, ønsker å kutte administrative kostnader.

Også tidligere i år har tyske bønder kjørt inn i Berlins gater med krav om at regjeringen skrinlegger kuttplanene.