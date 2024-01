Israelske Channel 12 hevdet søndag at Blair, som gikk av i 2007 og har vært utsendt til Midtøsten for å bygge opp palestinske institusjoner, var i Israel i forrige uke. Der skal han angivelig ha møtt statsminister Benjamin Netanyahu og toppolitiker Benny Gantz og snakket om en meklerrolle etter krigen mot Hamas.

Men Tony Blair Institute for Global Change, som Blair dannet i 2016, omtaler saken som «en løgn».

– Saken ble publisert uten at de tok kontakt med Tony Blair eller hans folk. Ingen slik diskusjon har funnet sted, sier stiftelsen i en uttalelse.

– Tony Blair ville heller ikke hatt en slik diskusjon. Ideen er prinsipielt gal. Folk fra Gaza må få lov til å bli værende og leve på Gazastripen, heter det videre.

Channel 12s innslag kom etter at to ytterliggående israelske statsråder tok til orde for at jødiske bosettere bør bosette seg på Gazastripen etter krigen, og at palestinere bør oppfordres til å emigrere.