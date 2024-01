Ingen har tatt på seg ansvaret for de seks drapene i byen Mir Ali i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, men byen var tidligere base for pakistansk Taliban, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

TTP la for flere år siden ned et forbud mot å klippe eller trimme skjegg og hår på vestlig vis og hevdet at det var uislamsk.