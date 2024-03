Underernæring av barn sprer seg fort og har nådd et nivå som aldri før er sett i Gaza, sier UNRWA lørdag. Flere sykehus i Gaza har allerede meldt om barn som har dødd av underernæring og dehydrering.

Etter over fem måneder med krig siden Hamas' brutale angrep 7. oktober, ligger store deler av Gaza i ruiner, og de fleste av de 2,3 millioner innbyggerne er på flukt, på randen av en katastrofal humanitær krise.

Den internasjonale organisasjonen for matsikkerhet IPC, som ble dannet i 2004 for å måle sult i Somalia, ventes i nær framtid å offentliggjøre en rapport om status i Gaza, etter å ha vist til at det er stor risiko for hungersnød.

For at IPC skal erklære hungersnød i et område, kreves det at minst 20 prosent av befolkningen lider av ekstrem matmangel, at hvert tredje barn er akutt underernært, og at to av 10.000 mennesker dør daglig av sult eller underernæring.

Vestlige land trygler Israel om å slippe mer nødhjelp inn i Gaza, og FN melder om overveldende vansker med å få inn hjelp, blant annet stengte grenseoverganger, overdrevne inspeksjoner og uro blant desperate mennesker i Gaza.

Leveranser av nødhjelp fra fly og over sjøen har startet, men de er en dråpe i havet, og hjelpeorganisasjoner sier de ikke kan erstatte effektiv hjelp langs landeveien.

Mens det før krigen trengtes 500 lastebiler per dag for å forsyne Gaza med mat og andre nødvendigheter, slipper Israel maksimalt inn 100 lastebiler om dagen.