Puigdemont har levd i Belgia etter det mislykkede forsøket om å løsrive Catalonia fra Spania i 2017.

– Jeg har bestemt meg for å stille i det neste valget i Catalonias nasjonalforsamling, sa han til tilhengere av ham i Elne sør i Frankrike torsdag.

Han leder det uforsonlige partiet Junts. I slutten av februar åpnet en spansk domstol etterforskning av ham for terrorlovbrudd i forbindelse med opptøyene i 2017. Noen uker senere godkjente Spania en omstridt lov om amnesti for katalanere, noe som kan bety at Puigdemont blir benådet.