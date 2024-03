– Gitt at Den islamske staten har tatt på seg ansvaret for angrepet og truslene mot vårt land, har vi besluttet å heve Vigipirate til det høyeste nivået, sier statsminister Gabriel Attal etter et møte med sikkerhets- og forsvarstopper og president Emmanuel Macron søndag.

Vigipirate er Frankrikes nasjonale system for terrorberedskap, som har tre nivåer. Det er bare tre måneder siden myndighetene senket trusselnivået. Det høyeste nivået aktiveres vanligvis i kjølvannet av et angrep i Frankrike eller utlandet, eller når en trussel regnes for å være nær forestående.

Når trusselnivået er på sitt høyeste, åpner det for ekstraordinære sikkerhetstiltak, deriblant økt patruljering av væpnede styrker på offentlige steder som togstasjoner, flyplasser og gudshus.