Taiwan sier øvelsen fant sted mellom 5 og 7 tirsdag morgen. I tillegg til amerikanske Patriot-raketter, ble egenproduserte Sky Bow-raketter brukt. Både hæren og marinen deltok i øvelsen.

– Målet var å bekrefte kommando- og kontrollfunksjoner i fellesoperasjoner mellom de ulike våpengrenen, sier forsvarsledelsen.

Skip og fly fra det kinesiske forsvaret er nesten daglig til stede rundt den selvstyrte øya. Det militære presset mot Taiwan øker med aktiviteter eksperter beskriver som «i gråsonen» og som ikke går over grensen til faktiske krigshandlinger.

Kina gjør krav på Taiwan og har sagt at de ikke kan utelukke bruk av makt for å få kontroll over øya, som har vært selvstyrt siden kommunistene tok kontroll over fastlandet i borgerkrigen i Kina, som ble avsluttet i 1949.