Forholdet mellom USA og Israel blitt kraftig forverret etter hvert som den humanitære situasjonen på Gazastripen er blitt mer og mer kritisk og mange sivile er drept.

Tidligere denne uken kunngjorde Blinken at USA var klar med et utkast til en resolusjon som tar til orde for umiddelbar våpenhvile i Gaza. Han har også sagt at en israelsk storoffensiv i Rafah vil være en tabbe.

Netanyahu sa onsdag til en gruppe republikanske senatorer i Kongressen at krigen i Gaza vil fortsette.

Det amerikanske forslaget om umiddelbar våpenhvile, som ledd i en avtale om løslatelse av gisler, vil bli fremmet for sikkerhetsrådet i løpet av fredag lokal tid. USA har flere ganger tidligere lagt ned veto mot resolusjonsutkast med lignende innhold.

Blinken kom til Israel etter samtaler i Saudi-Arabia og Egypt. Dette er utenriksministerens sjette rundtur i regionen etter Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor. Under besøket i Kairo torsdag sa Blinken at avstanden mellom partene blir stadig mindre og at USA vil presse på for å få til en avtale i Qatar.

Israelske myndigheter opplyser at sjefen for etterretningsorganisasjonen Mossad drar tilbake til Doha fredag for å for å fortsette samtalene om våpenhvile med representanter fra USA, Egypt og Qatar.

Kampene i Gaza har denne uken vært konsentrert rundt Shifa-sykehuset, det største på Gaza-stripen. Israel har også truet med å angripe det tett befolkede Rafah-området i sør på jakt etter Hamas-ledere.