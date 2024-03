Summen tilsvarer omkring 420 millioner norske kroner, og saudiarabiske myndigheter sier pengene skal gå til humanitært hjelpearbeid på Gazastripen. De skal dekke «mat til over 250.000 mennesker og telt til 20.000 familier», ifølge kong Salmans senter for humanitær hjelp.

Israelske myndigheter har omtalt FN-organet som en dekkorganisasjon for Hamas. Etter at israelske myndigheter anklaget enkelte av UNRWAs 13.000 ansatte på Gazastripen for å ha vært involvert i Hamas-angrepet 7. oktober, stanset en lang rekke land støtten til organisasjonen. Flere har siden gjenopptatt bidragene.

– Organisasjonen står i fare for å dø. Den står i fare for å bli oppløst, sa UNRWA-sjef Philippe Lazzarini tidligere i mars.