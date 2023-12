Dødstallet er fra de seneste sammenstøtene mellom ulike etniske grupper i området, opplyser en tjenestemann og flere lokale medier. Også det lokale politiet bekrefter opplysningene.

Minst 200 mennesker er drept siden mai, da det brøt ut kamper mellom den overveiende hinduistiske majoritetsgruppen meitei og kuki-minoriteten, som i hovedsak er kristne.

De drepte ble funnet i distriktet Tengnoupal, nær grensen til Myanmar, bekrefter en tjenestemann overfor nyhetsbyrået AFP.

Den langvarige konflikten mellom de to folkegruppene handler i hovedsak om kamp om land og om offentlige jobber. Rettighetsaktivister beskylder lokale ledere for å overdrive de etniske motsetningen for å fremme egne politiske synspunkter.

Den avsidesliggende delstaten er nå delt langs etniske linger. Rivaliserende militsgrupper har satt opp veisperringer for å holde medlemmer av den andre gruppen unna.

Human Rights Watch har anklaget myndigheten i Manipur – som styres av partiet til Indias statsminister Narendra Modi – for å legge til rette for splittende politikk som fremmer hinduistisk flertallsdominans.