I morgentimene søndag rykket politiet ut til en påtent bolig i nabolaget Far Rockaway. Utenfor huset ble de møtt av en mann som oppførte seg aggressivt, skriver BBC.

Da politiet forsøkte å roe ned mannen, trakk han en kniv og angrep politiet. To politibetjenter ble skadd, før en av dem klarte å skyte mannen.

Mannen ble fraktet til sykehus, men døde senere av skadene. Ifølge nyhetsbyrået Reuters var mannen i slutten av 30-årene og hadde tidligere blitt pågrepet for en voldshendelse i hjemmet.

Inne i huset fant politiet liket av en 12 år gammel gutt, en 44 år gammel kvinne og en mann i 30-årene. Utenfor huset ble det også funnet en 11 år gammel jente i live, men hun døde senere på sykehus, opplyser politiet, ifølge kanalen.

I tillegg er en 61 år gammel kvinne fraktet til sykehus med knivskader. Tilstanden hennes er kritisk, skriver Reuters.

New York Post skriver at den antatte gjerningsmannen er i familie med ofrene, og at politiet mottok en nødssamtale fra en tenåringsjente som fortalte at fetteren hennes drepte familien hennes.

De to politibetjentene ble stukket i halsen, brystet og hodet. Skadeomfanget er ikke kjent, men Reuters skriver at de er ventet å overleve.