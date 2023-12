– Gjennom natten og dagen har Cop 28-presidenten og hans team vært involvert i omfattende forhandlinger med et bredt utvalg av grupper og parter, heter det i en uttalelse fra en talsperson ved klimatoppmøtet.

– Dette er for å sikre at alle blir hørt, og alle synspunkter blir vurdert. Han er fast bestemt på å levere en versjon av avtaleteksten som har støtte fra alle parter, heter det videre, med referanse til Sultan Al Jaber, president for Cop 28 i Dubai.

Forhandlingene, som er på overtid, vil i første omgang fortsette fram til midnatt, ifølge talspersonen.