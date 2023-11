Guterres og Boric ankommer verdens sørligste kontinent torsdag, der de blant annet skal besøke tre chilenske forskningsstasjoner, Collinsbreen og Kopaiticøya, før de reiser tilbake til Chile på lørdag.

De skal også delta i oppsending av en værballong.

Ifølge Chiles presidentkontor er målet med besøket å vise konsekvensene den globale oppvarmingen har i Antarktis og oppfordre til felles global innsats for å ta kraftigere grep om klimakrisen.

Besøket skjer kun en uke før FNs klimatoppmøte COP28 går av stabelen i Dubai. Guterres har i forkant av møtet oppfordret verdensledere til å doble klimainnsatsen og sette rekordhøye ambisjoner for utslippskutt.

FN advarte mandag om at planeten er på vei mot en katastrofal global oppvarming på mellom 2,5 og 2,9 grader innen år 2100.

Klimaeksperter har advart at om dersom temperaturen i verden øker til 2 grader, som er mindre enn det FN spår, er det større fare for såkalte irreversible endringer. Det vil blant annet bety at så godt som alle verdens korallrev vil forsvinne, permafrosten vil tine mer, og det vil bli vanligere med ekstreme værhendelser som tørke, flom og skogbrann, ifølge Klimastiftelsen.