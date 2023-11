I et intervju med CBS forteller statsministeren at dette var en av grunnene til at soldater tok seg inn på sykehuset natt til onsdag.

– Hvis de var der, var de tatt ut. Vi har etterretningsinformasjon om gislene. Men jo mindre jeg forteller, jo bedre er det, sier Netanyahu.

Det israelske militæret har opplyst at det ikke ble funnet noen gisler på sykehuset.

Torsdag kom imidlertid meldingen om at en bortført kvinne ble funnet død i en bygning i nærheten. Hun var blant dem som ble tatt av Hamas i grensebyen Be'eri 7. oktober. Gruppa tok til sammen rundt 240 personer som gisler.