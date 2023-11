Etter åtte timers diskusjon kom juryen fram til at David DePape er skyldig. DePape, som risikerer opptil 50 års fengsel, reagerte ikke da dommen ble kunngjort.

Paul Pelosi ble slått i hodet med en hammer og fikk brudd på hjerneskallen i angrepet, som skjedde i parets hjem i San Francisco. DePape ble pågrepet på åstedet.

På delstatsnivå er DePape tiltalt for drapsforsøk, innbrudd og mishandling av en eldre person. Det skal settes en dato for den rettssaken på et rettsmøte i slutten av november.

DePape var motivert av konspirasjonsteorier. Han har forklart seg om planer om å holde Nancy Pelosi som gissel, og at han ville få henne til å innrømme at hun løy for det amerikanske folk.

Han har forklart at han ville sluppet henne fri dersom hun fortalte «sannheten», men at dersom hun ikke gjorde det, ville han knuse kneskålene hennes.