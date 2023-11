Aksjonen ble ledet av rundt 500 medlemmer av sikkerhetsstyrkene. 13 steder i Berlin ble gjennomsøkt, står det i en uttalelse fra innenriksdepartementet torsdag. Det ble aksjonert også i fire andre regioner, men i mindre omfang.

Politiet beslagla mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og ulike tekster under aksjonene, fremgår det av uttalelsen.

– Vi gjennomfører en aksjon mot radikale islamister, sa innenriksminister Nancy Faeser (SPD) tidligere på dagen.

– Ved å forby Hamas og Samidoun i Tyskland, sender vi et tydelig signal om at vi ikke tolererer noen beklagelse eller støtte for Hamas' barbariske terror mot Israel. Islamister og antisemitter skal ikke føle seg trygg noe sted, sa hun.

Det var 2. november at Tyskland forbød Hamas og Samidoun.

Ifølge offisielle tall fra Tyskland finnes det rundt 450 Hamas-medlemmer i landet. Hamas blir sett på som en terrororganisasjon av EU, USA og Israel.

Tyske myndigheter opplyser at Hamas-medlemmer ikke har gjennomført noen voldelige handlinger i landet så langt, men hevder at de har skaffet finansiering for å hjelpe Hamas utenlands og «for å påvirke den sosiale og politiske debatten i Tyskland».

Samidoun, også kjent som Palestinian Prisoner Solidarity Network, er tilbøyelig til å bruke vold og «avviser Israels rett til å eksistere», står det i uttalelsen.