– Vi vil gi vårt bidrag å sikre at forholdene ligger til rette for at UNRWA kan fullføre sitt oppdrag i en atmosfære fri for oppfordringer til hat og vold. Vi har alltid ment at UNRWA har spilt en avgjørende rolle i Gaza og i regionen og at det er avgjørende at de får fortsette sitt arbeid, sier departementets talsperson Christophe Lemoine.

Beløpet som nå øremerkes tilsvarer 350 millioner kroner. I fjor bidro Frankrike med 60 millioner euro til organisasjonen. Pengene til UNRWA betales vanligvis ut kvartalsvis.

FN-organet har vært i en krise etter at Israel anklaget et titall av UNRWAs 13.000 ansatte i Gaza for å være innblandet i Hamas-angrepet å Israel 7. oktober i fjor. Mange land, inkludert USA, har satt sine bidrag på vent.

Menneskerettsgrupper har fordømt beslutningen om å stanse overføringene til UNRWA og peker på en humanitær katastrofe som blir verre for hver dag og en overhengende fare for hungersnød i det beleirede palestinske territoriet.