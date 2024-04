– Vi hadde ikke noe å gjøre med angrepet i Damaskus, vi var ikke involvert på noen som helst måte, sier talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby.

Kirby avviser kommentarene fra Irans utenriksminister om at «USA, som Israels hovedstøttespiller, har et ansvar for angrepet».

Israel antas å stå bak luftangrepet, hvor sju iranere ble drept. Blant de drepte var to høytstående generaler i den iranske Revolusjonsgarden, Mohammed Reza Zahedi og hans høyre hånd Mohammad Hadi Haji.