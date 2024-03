Palestinernes mangeårige president Mahmoud Abbas utnevnte tidligere i måneden sin nære rådgiver Mohammad Mustafa til ny statsminister.

USA mener den nye regjeringen på Vestbredden er et viktig steg på veien mot politiske reformer i de palestinske områdene.

– En revitalisert palestinsk selvstyremyndighet er helt avgjørende for å levere resultater for det palestinske folk, både på Vestbredden og Gazastripen, og for å skape stabilitet i regionen, sier en talsmann for amerikanske UD, Matthew Miller.

Hamas vant i 2006 valget i de palestinske områdene, og president Mahmoud Abbas fra det rivaliserende Fatah-partiet har siden nektet å holde flere valg.

– Å ta slike individuelle beslutninger og på overfladisk vis ta skritt for å danne ny regjering uten nasjonal konsensus, forsterker bare den dype splittelsen, heter det i en felles uttalelse fra Hamas, Islamsk hellig krig, Folkefronten for palestinsk frigjøring (PFLP) og Det palestinske nasjonal-initiativet.