– Vi har gjentatte ganger sagt at forhandlinger uten Russland er meningsløst. President Putin har gjentatte ganger understreket at vi alltid er åpne for en forhandlingsprosess, sa Peskov torsdag.

Sveits er i juni vertskap for en to dager lang konferanse på høyt nivå med sikte på en fredsløsning for Ukraina. Russland har imidlertid gjort det klart at de ikke vil delta.