Forsvarsminister Sébastien Lecornu sier i et intervju med avisa Le Tribune søndag at Ukraina blant annet trenger slike pansrede kjøretøyer for å holde den lange frontlinjen.

Frankrike er i ferd med å oppgradere sin flåte med pansrede kjøretøyer, og de gamle, som ble satt i tjeneste fra 1979 og fortsatt er godt brukbare, skal gå direkte til Ukraina i store mengder, sier Lecornu.

Han sa at Frankrike også skal sende mer luftvern til Ukraina. Han sa at 78 haubitser snart er på vei, og at antall artillerigranater som går til Ukraina, også skal økes.