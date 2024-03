Kraftige vindkast skremte ikke den katolske kirkes 87 år gamle overhode fra å delta under messen, selv om han den siste tiden har vært plaget av sviktende helse.

Frans måtte som ung mann fjerne deler av den ene lungen, og han har hele vinteren slitt med bronkitt, influensa og forkjølelse.

I forrige uke avlyste han palmesøndag-prekenen, og han valgte også å stå over den årvisse langfredagsprosesjonen. Vatikanet begrunnet dette med at paven måtte «bevare helsen».

Vindkast

Lørdag kveld var imidlertid paven på plass under påskevaken der han ga nattverd til åtte katolikker.

Da søndagens påskemesse ble innledet var imidlertid pave Frans på plass og ble hjulpet fra rullestolen over i en annen stol ved alteret.

Et kraftig vindkast blåste rett etterpå et stort religiøst ikon på alteret over ende, bare noen meter fra stolen der paven satt.

Under deler av messen sto paven oppreist, men bare i kort tid og med flere hjelpere rundt seg.

Ba om fangeutveksling

– Jeg ber nok en gang om at Gaza må få humanitærhjelp, og jeg ber nok en gang om rask løslatelse av gislene som ble tatt 7. oktober og øyeblikkelig våpenhvile på Gazastripen, sa paven.

Paven ba også Russland og Ukraina om å utveksle krigsfanger og oppfordret begge land til å respektere folkeretten.

– Ved å oppfordre til respekt for prinsippene i internasjonal lov gir jeg uttrykk for håp om en generell utveksling av alle fanger mellom Russland og Ukraina, sa han.

Urbi et Orbi

Påskemessen regnes for å være en av de viktigste begivenhetene for troende katolikker, som feirer Jesu oppstandelse etter korsfestelsen.

Messen rundes av med pavens tradisjonelle Urbi et Orbi, velsignelse til byen og verden.

Denne velsignelsen har den katolske kirkes overhode gitt siden pave Gregor X på 1270-tallet.