Den tidligere fotballstjernen og presidenten George Weah vant forrige valg mot tidligere visepresident Joseph Boakai i 2017 med tynn margin. Nå ligger det igjen an til en valgthriller i Liberia.

I første valgomgang 10. oktober endte både Weah og Boakai med rundt 43 prosent av stemmene, selv om fotballegenden tok en ledelse med 7126 stemmer.

22 år gamle Taiyee Success Iledare, som venter i kø for å avlegge sin stemme i Duazon, en forstad til hovedstaden Monrovia, sier han vil stemme på Weah.

– Jeg tror han er den beste kandidaten. Når du ser deg rundt er det mye utvikling, og når han vinner håper jeg han takler narkotikaproblemene som ødelegger unge mennesker her i landet, sier han til AFP.

Irene Palwor, en 41 år gammel gateselger, sier hun vil stemme på Boakai, populært kjent som JNB.

– Jeg føler at han vil bidra til endring. JNB vil skape jobbmuligheter for kvinner og for ungdommene, sier hun.

Årets valg i Liberia er det første siden FN avsluttet sin fredsbevarende misjon i landet i 2018. Over 2,4 millioner mennesker er stemmeberettiget. Valglokalene er åpne fra klokken 9 til klokken 19 norsk tid.