– Jeg snakket med Zelenskyj i ettermiddag for å la ham vite at jeg er sikker på at vi kommer til å få de pengene, sa Biden til journalister etter et kirkebesøk i Delaware lørdag.

Han påpekte imidlertid videre at Ukraina uten USAs hjelp kan miste mer territorium til Russland. Om ikke amerikanske folkevalgte godkjenner mer militær støtte til ukrainerne, vil det vare «absurd» og «uetisk», ifølge Biden.

– Jeg kommer til å kjempe for å gi dem ammunisjonen de trenger sa han.

Den siste pakken med Ukraina-støtte har stoppet opp i Kongressen på grunn av fallende oppslutning om støtten til landet blant Republikanerne i Representantenes hus.